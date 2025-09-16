Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Большесосновском селе на берегу Кызылки появилось новое общественное пространство

В селе Полозово Большесосновского округа по инициативе жителей создано общественное пространство.

В селе Полозово Большесосновского округа по инициативе жителей создано общественное пространство. Объект профинансирован по схеме самообложения: 4 млн из краевого бюджета и 800 тысяч — средства местного бюджета и граждан.

Новую площадку на берегу Кызылки создавали с нуля. Здесь обустроили дорожки, освещение, сцену-подиум. В комплексе с расположенной рядом спортплощадкой получился настоящий культурно-спортивный центр под открытым небом. Для села с населением в 300 человек открытие нового общественного пространства стало настоящим событием.