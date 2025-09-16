В Большесосновском селе на берегу Кызылки появилось новое общественное пространство

В селе Полозово Большесосновского округа по инициативе жителей создано общественное пространство. Объект профинансирован по схеме самообложения: 4 млн из краевого бюджета и 800 тысяч — средства местного бюджета и граждан.
Новую площадку на берегу Кызылки создавали с нуля. Здесь обустроили дорожки, освещение, сцену-подиум. В комплексе с расположенной рядом спортплощадкой получился настоящий культурно-спортивный центр под открытым небом. Для села с населением в 300 человек открытие нового общественного пространства стало настоящим событием.