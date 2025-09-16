В России планируют изменить расчет больничных и декретных

Уточняется, что сейчас, если работник трудоустроен в нескольких местах и за последние два года работал у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Однако если у него разные работодатели, то пособие выплачивается только у того нанимателя, где работник занят на момент страхового случая.