В больнице села Башкирии провели более 4,6 тысячи осмотров на УЗИ-аппаратах

Более 4,6 тыс. обследований провели за восемь месяцев работы двух новых ультразвуковых диагностических аппаратов «РуСкан 60» в центральной районной больнице (ЦРБ) села Караидель в Башкирии. Их закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
УЗИ-аппараты оснащены современными датчиками, которые обеспечивают высокое качество медицинского изображения и позволяют выявить различные заболевания на ранней стадии. Новое оборудование специалисты применяют для исследования брюшной полости, щитовидной и молочных желез, лимфоузлов, почек и других органов.
Приборы значительно расширили возможности диагностики и повысили качество медицинского обслуживания в Караидельском районе. Современные технологии позволяют получать более точные и детальные изображения, что способствует раннему выявлению различных заболеваний и своевременному назначению эффективного лечения.
«Благодаря новым аппаратам врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациенты — получать необходимую помощь в кратчайшие сроки», — отметил главный врач Караидельской ЦРБ Юнир Галин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.