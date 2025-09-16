В Нижегородской области завершили ремонт дороги Беласовка — Керженец

«Жители неоднократно обращались с просьбами привести в порядок этот участок дороги, так как предыдущее покрытие пришло в неудовлетворительное состояние. Сегодня мы можем констатировать, что задача выполнена. Движение по обновленной дороге стало безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — отметил директор главного управления автомобильных дорог региона Леонид Самухин.