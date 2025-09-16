В Нижегородской области завершили ремонт дороги Беласовка — Керженец

Ремонт участка автомобильной дороги Беласовка — Керженец в Семеновском округе Нижегородской области завершили досрочно. Работы выполнили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Протяженность улучшенного отрезка составила около 1,5 км. Строители обновили дорожное полотно и обочины. На особо сложных участках они укрепили грунт для повышения долговечности покрытия. Ремонт улучшил транспортную доступность до местного фельдшерско-акушерского пункта и детского сада.
«Жители неоднократно обращались с просьбами привести в порядок этот участок дороги, так как предыдущее покрытие пришло в неудовлетворительное состояние. Сегодня мы можем констатировать, что задача выполнена. Движение по обновленной дороге стало безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения», — отметил директор главного управления автомобильных дорог региона Леонид Самухин.
Всего в 2025 году в Нижегородской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируют привести в нормативное состояние 540 км региональных дорог. Также обновят 1,8 тыс. м искусственных сооружений. Это мосты и путепроводы, водопропускные трубы, надземные и подземные пешеходные переходы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.