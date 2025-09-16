Ричмонд
Нашли спустя четыре дня. Подошли к концу поиски пропавшего 32-летнего уфимца

Спустя 4 дня завершились поиски пропавшего 32-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Подошли к концу поиски пропавшего 32-летнего жителя Уфы. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно в минувшую пятницу, 12 сентября он ушел из дома в ТСН Труд и долго не возвращался обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.

Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

