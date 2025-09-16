Ричмонд
В Иркутске в сквере на бульваре заменят спортивно-игровое оборудование

На двух площадках установят игровые комплексы, горку, карусель, домик, пеньки и качели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в сквере на бульваре заменят спортивно-игровое оборудование. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу городской администрации, на территории расположены три площадки: для малышей, детей постарше и для занятий спортом.

— Подрядчик уже приступил к первому этапу — демонтажу. Планируем завершить все до 15 октября, — подчеркнула директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

В целях безопасности, во время проведения ремонтных работ, родителей просят воздержаться от допуска детей на территорию.

На двух площадках установят игровые комплексы, горку, карусель, домик, пеньки и качели. На последней появятся брусья, скамья и спортивный комплекс. Ремонт напольного покрытия запланирован на каждой территории. Также между ними установят урны и скамейки.