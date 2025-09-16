Российская певица Слава даст бесплатный концерт под Минском

Популярная российская певица Слава станет хедлайнером гала-концерта на областном празднике урожая «Дажынкі-2025», сообщает pristalica.by.
С бесплатным концертом в Заславле певица Слава выступит в субботу, 20 сентября. Напомним, в этот день в райцентре будут проходить «Дожинки» Минской области. Кроме Славы на сцене во время вечернего концерта выступят арт-группа «Багач», заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, казачий ансамбль «Батька Атаман», группа «Cosa Nostra» и другие артисты.
В программе праздника «Дажынкі-2025» в Заславле также работа торговых рядов с 11.00 часов, с 12.00 — рыцарские бои и концерт классической музыки. В 16.00 будут награждать лучших аграриев, после чего начнется вечерняя концертная программа. Праздника закончится фейерверков в 21.30 часов.
Посещение фестиваля бесплатно для всех желающих.
Кстати, еще найденный в Заславле древний 80-метровый подземный тоннель откроется туристам.
Между тем Минобразования позволило использовать смарт-часы школьникам в Беларуси.