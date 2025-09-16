Российская певица Слава даст бесплатный концерт под Минском

С бесплатным концертом в Заславле певица Слава выступит в субботу, 20 сентября. Напомним, в этот день в райцентре будут проходить «Дожинки» Минской области. Кроме Славы на сцене во время вечернего концерта выступят арт-группа «Багач», заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, казачий ансамбль «Батька Атаман», группа «Cosa Nostra» и другие артисты.