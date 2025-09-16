Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская певица Слава даст бесплатный концерт под Минском

Певица Слава даст бесплатный концерт под Минском, став хедлайнером «Дожинок».

Источник: Комсомольская правда

Популярная российская певица Слава станет хедлайнером гала-концерта на областном празднике урожая «Дажынкі-2025», сообщает pristalica.by.

С бесплатным концертом в Заславле певица Слава выступит в субботу, 20 сентября. Напомним, в этот день в райцентре будут проходить «Дожинки» Минской области. Кроме Славы на сцене во время вечернего концерта выступят арт-группа «Багач», заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, казачий ансамбль «Батька Атаман», группа «Cosa Nostra» и другие артисты.

В программе праздника «Дажынкі-2025» в Заславле также работа торговых рядов с 11.00 часов, с 12.00 — рыцарские бои и концерт классической музыки. В 16.00 будут награждать лучших аграриев, после чего начнется вечерняя концертная программа. Праздника закончится фейерверков в 21.30 часов.

Посещение фестиваля бесплатно для всех желающих.

Кстати, еще найденный в Заславле древний 80-метровый подземный тоннель откроется туристам.

Между тем Минобразования позволило использовать смарт-часы школьникам в Беларуси.