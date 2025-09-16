Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетом

Медведев назвал поддержку участников СВО и их семей безусловным приоритетом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поддержка участников СВО и их семей — безусловный приоритет, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Безусловный приоритет — это поддержка участников спецоперации и их семей», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше