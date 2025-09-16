В Подмосковье открыли прием заявок на фестиваль «Мелиховская весна»

В мероприятии могут принять участие профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А. П. Чехова или о самом писателе. В традиционной специальной программе «Чехов+» на фестивале 2026 года также будут представлены спектакли по произведениям М. А. Булгакова.