В Подмосковье открыли прием заявок на фестиваль «Мелиховская весна»

Прием заявок на участие в XXVI фестивале «Мелиховская весна», который пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» с 22 по 31 мая 2026 года, стартовал в Подмосковье. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
В мероприятии могут принять участие профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А. П. Чехова или о самом писателе. В традиционной специальной программе «Чехов+» на фестивале 2026 года также будут представлены спектакли по произведениям М. А. Булгакова.
Спектакли будут играть на нескольких площадках: в театральном дворе усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в ее центральной части и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Также постановки могут быть адаптированы для показа в других пространствах музея-заповедника писателя.
Обязательное условие при подаче заявки на участие — предоставление видеозаписи спектакля и подробные сведения по позициям, обозначенным в анкете. Заявки принимаются до 17 ноября 2025 года по электронной почте: mel-vesna@mail.ru.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.