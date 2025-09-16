Последние новости к вечеру 16 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 сентября 2025 года.
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева, заявил президент США Дональд Трамп.
Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
ВС РФ ударили по узлу распределения западной военной помощи ВСУ
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение», — рассказали в Минобороны.
Rzeczpospolita: в жилой дом в Польше попал не дрон, а ракета из F-16
Как утверждает издание, строение было поражено ракетой класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя. Во время полета у ракеты возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала.