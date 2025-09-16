Ричмонд
Последние новости к вечеру 16 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 сентября 2025 года.

Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Источник: Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева, заявил президент США Дональд Трамп.

Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Источник: Reuters

Израиль «совершил четыре акта геноцида» в анклаве с 7 октября 2023 года, следует из отчета ООН. В ответ МИД Израиля назвал доклад «фальшивым» и призвал распустить комиссию.

ВС РФ ударили по узлу распределения западной военной помощи ВСУ

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение», — рассказали в Минобороны.

Rzeczpospolita: в жилой дом в Польше попал не дрон, а ракета из F-16

Источник: Reuters

Как утверждает издание, строение было поражено ракетой класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенной с польского истребителя. Во время полета у ракеты возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала.

ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против РФ

Источник: Reuters

Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает американская Politico.

