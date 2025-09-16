Лукашенко помиловал 25 осужденных в том числе за экстремистские преступления

Согласно указу президента Беларуси, подписанному 16 сентября, помилованы 12 женщин и 13 мужчин. Среди помилованных — 19 человек в возрасте до 40 лет. Сообщается, что у многих осужденных есть дети, а одна женщина — многодетная мать. Один из помилованных совершил преступление в возрасте до 18 лет.