Лукашенко помиловал 25 осужденных в том числе за экстремистские преступления

Лукашенко помиловал 25 осужденных накануне Дня народного единства 17 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о помиловании еще 25 осужденных за преступления, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в преддверии Дня народного единства белорусский президент подписал указ о помиловании 25 человек, которые были осуждены в том числе за преступления экстремистской направленности.

Согласно указу президента Беларуси, подписанному 16 сентября, помилованы 12 женщин и 13 мужчин. Среди помилованных — 19 человек в возрасте до 40 лет. Сообщается, что у многих осужденных есть дети, а одна женщина — многодетная мать. Один из помилованных совершил преступление в возрасте до 18 лет.

Все помилованные белорусским президентом признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном, также они обязались вести законопослушный образ жизни.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

Также белорусский лидер сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».

Тем временем в Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью.

