Лукашенко помиловал 25 осужденных в том числе за экстремистские преступления

Президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о помиловании еще 25 осужденных за преступления, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в преддверии Дня народного единства белорусский президент подписал указ о помиловании 25 человек, которые были осуждены в том числе за преступления экстремистской направленности.
Согласно указу президента Беларуси, подписанному 16 сентября, помилованы 12 женщин и 13 мужчин. Среди помилованных — 19 человек в возрасте до 40 лет. Сообщается, что у многих осужденных есть дети, а одна женщина — многодетная мать. Один из помилованных совершил преступление в возрасте до 18 лет.
Все помилованные белорусским президентом признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном, также они обязались вести законопослушный образ жизни.
