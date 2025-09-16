Как посмотреть пароли в системном хранилище смартфона на Android

На этом шаге для подтверждения личности устройство может запросить код-пароль, отпечаток пальца или другой способ авторизации владельца смартфона. После этого откроется окно с логином и паролем. Логин — чаще всего это номер телефона или адрес электронной почты, с которой вы заходите на сайт — виден всегда, пароль же скрыт под точками. Нажмите на значок «глаз» справа, чтобы открыть пароль.