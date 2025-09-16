В Ростовской области районные власти незаконно делегировали организацию похорон

В Ростовской области администрация Кагальницкого района заключила договор и передала свои полномочия по погребению индивидуальному предпринимателю, это оказалось нарушением. В итоге в ситуацию вмешались представители УФАС.
Проверка началась после сообщения о том, что местные власти якобы отказались самостоятельно заниматься организацией похорон.
В ходе расследования выяснилось, что администрация заключила договор с индивидуальным предпринимателем на оказание гарантированных погребальных услуг, и эти действия нарушили закон «О защите конкуренции».
— Согласно правилам, указанные услуги могут предоставлять только органы местного самоуправления или созданные ими унитарные предприятия, — поясняют в УФАС.
Представители антимонопольной службы направили администрации Кагальницкого района предупреждение с требованием устранить нарушение. К этому моменту договор с ИП уже расторгли.
