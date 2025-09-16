Новое отделение реабилитации открылось в нижегородской больнице № 12

В поликлинике № 2 Городской клинической больницы № 12 открылось новое отделение амбулаторной реабилитации. Медучреждение оснащено за счет федерального финансирования в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили в пресс-службе правительства, оно будет специализироваться на восстановлении пациентов после сложных переломов, эндопротезирования суставов и лечения артрозов.
Отделение оснащено современным оборудованием, на приобретение которого было направлено 35 миллионов рублей. Для реабилитационного центра были закуплены аппараты для физиотерапии, включая устройства для гальванизации, электрофореза и флюктуоризации, современные массажные кушетки с электроприводом, велоэргометры, тренажеры для развития координации и специализированные диагностические комплексы.
Как отметила заведующая поликлиникой Ирина Соршнева, новое отделение целенаправленно создавалось как технологичная среда для максимально полного восстановления пациентов. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан. В отделении установлены адаптационные кровати с электроприводом, закуплены кресла-коляски и внутрикорпусная тележка.
До конца года в отделении планируют принять около 400 пациентов. Реабилитацию будут проводить врачи ЛФК, физиотерапевты, медицинские психологи и массажисты. До конца осени отделение дополнительно получит две электрические беговые дорожки и три аппарата для УВЧ-терапии.