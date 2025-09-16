Новое отделение реабилитации открылось в нижегородской больнице № 12

Отделение оснащено современным оборудованием, на приобретение которого было направлено 35 миллионов рублей. Для реабилитационного центра были закуплены аппараты для физиотерапии, включая устройства для гальванизации, электрофореза и флюктуоризации, современные массажные кушетки с электроприводом, велоэргометры, тренажеры для развития координации и специализированные диагностические комплексы.