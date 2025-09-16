Глас народов: «Интервидение» откроет Куба, а завершит Индия

На «Интервидении» не будет никакой дискриминации, потенциальная зрительская аудитория может составить более 4 млрд человек, а в самом шоу будут использоваться дополненная реальность и искусственный интеллект. Об этом рассказали в МИД России на пресс-конференции по подготовке и проведению музыкального конкурса. Впервые шоу состоится 20 сентября в Москве на «Live Арене». Но, как предположил министр иностранных дел РФ, в будущем конкурс может пройти и за рубежом. Россия как организатор уже получает предложения от стран-участниц. Подробности — в материале «Известий».
Первый пошел!
«Интервидение» — дело государственной важности. Его возродили в соответствии с указом президента России, наблюдательный совет конкурса возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко — организационный комитет. Они оба, а также глава МИДа Сергей Лавров и руководитель Первого канала Константин Эрнст, приняли участие в пресс-конференции.
— Абсолютно правильно действовал Оргкомитет, не надо никому навязываться, — сказал Сергей Кириенко. — Это первый конкурс. Кто хотел, всем были предоставлены возможности. Что могло сдержать тех, кто не смог поучаствовать? У кого-то были политические ограничения. Ряд исполнителей очень хотели приехать, но их желание не очень совпало с мнением руководства их стран. Пусть это будет на их совести. У музыки нет границ.
Дмитрий Чернышенко отметил, что из-за рубежа приехали даже волонтеры. Команда, собранная из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии уже встречает иностранных гостей. Всего на всех функциональных направлениях работают более 500 человек из разных городов.
— Россия в очередной раз продемонстрирует свое гостеприимство, готовность к культурному диалогу, — подчеркнул Чернышенко.
Страны, недружелюбно относящиеся к России, представлены только США.
— Мы постепенно отходим от термина «недружественные страны», — сказал Сергей Лавров. — Как подчеркнул наш президент, у нас есть страны, у которых есть недружественные правительства по отношению к Российской Федерации.
Присутствующих иностранных журналистов очень интересовало, почему «Интервидение» стали проводить как альтернативу «Евровидения» и в чем отличия этих конкурсов. Кто-то видит в инициативе России мягкую силу, которая реализуется с помощью искусства. На такое замечание министр иностранных дел заметил — мы не гонимся за политическим эффектом.
— Мы хотим, чтобы изначальное предназначение человека, его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах с другими людьми, взаимообогащаясь от прикосновения к культурным ценностям друг друга, — сказал Сергей Лавров. — Понятие «мягкая сила» ввели не мы, а наши американские коллеги достаточно давно. Голливуд, Агентство по международному развитию, которое сейчас закрыто администрацией Трампа, — это всё мягкая сила. У нас с советских времен была структура «Дом дружбы» по развитию сотрудничества с зарубежными странами.
И эти дружеские связи крепки по сей день. Потому что это результат общения, а не ультиматумов, считает министр. Происходит превращение искусства, спорта в инструмент политической борьбы, который мы сейчас наблюдаем.
— Нас сейчас критикуют, говорят: «Ах, вас не пускают на “Евровидение”, поэтому вы придумали “Интервидение”, ну пусть люди, у которых так мозги повернуты, извините меня, делают выводы для себя, — заключил Лавров. — Но то, что участники испытывают удовольствие, то, что они несут с гордостью свои традиции, культуру на международные площадки, понимая, что на этих площадках, связанных с инициативой России, нет никакой дискриминации, навязывания новых современных предпочтений и “тайной вечери”, которую мы видели на открытии Олимпиады в Париже.
На выпады, мол, Россия, утратив возможность выступать на «Евровидении», придумала «Интервидение», министр иностранных дел ответил, что подобные высказывание больше напоминают опасения конкурентов.
— Не надо бояться конкуренции, — сказал Лавров. — Если «Евровидение» кому-то доставляет удовольствие, мы же не запрещаем его смотреть. Но это не отменяет альтернативного подхода к сохранению традиций, культуры, тех образов, религиозных, духовных, моральных, доставшихся нам от предков. Это пользуется возросшей популярностью. Но мы не оспариваем право зрителей «Евровидения» на мужчину с бородой, в женском платье и, наверное, с какими-то модификациями своего организма.
Многополярная музыка.
Откроет шоу Куба, завершит Индия. От России выступит SHAMAN (Ярослав Дронов). Он выйдет под номером 9. Как пошутил министр, практически центр нападения. Потенциальную зрительскую аудиторию «Интервидения» Сергей Кириенко оценил в 4,334 млрд человек, это население 23 стран-участниц.
— На секундочку, это больше, чем половина земного шара, — уточнил Кириенко. — В этом году 65 лет с момента, когда рождалось «Интервидение». В 1960 году в Сопоте (Польша) прошел первый фестиваль. А в 1963 СССР впервые стал участником, и Тамара Миансарова заняла первое место с песней «Пусть всегда будет солнце». Более 60 лет прошло, а песню до сих пор поют и любят. Верим, что и песни, которые прозвучат на возрожденном «Интервидении», будут жить десятилетия.
Организаторы уверены, что география участников в будущем расширится. Возможно, «Интервидение» тоже начнет свое движение по миру.
— Есть интерес у нескольких стран, которые хотят принять конкурс и в следующем году, и через два года, — сказал Сергей Лавров. — Надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным. Вскоре после проведения «Интервидения» мы объявим, где пройдет следующий конкурс, какая страна выступила инициатором приглашения.
Родная речь.
Организаторы не навязывают единые стандарты. Приветствуется самобытность. Представители стран-участниц будут исполнять песни на своих языках.
Шоу, рассчитанное на 3,5 часа, пройдет на самой технологичной площадке — Live Арене. Мероприятие будут снимать 36 камерами. Трансляция стартует 20 сентября в 20:30. Ведущими выступят оперная дива Аида Гарифуллина и ее муж, певец Алексей Воробьев. Приедут и несколько зарубежных ведущих. Кто это будет, организаторы пока держат в секрете.
— Будут использоваться дополненная реальность, искусственный интеллект, — анонсировал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Голосование построено таким образом: страны-участницы представят по 23 члена жюри, которые выставят оценки от 1 до 23. Но одна страна всё же воздержалась от создания жюри и отправки официальной делегации. Это США. Хотя артист из-за океана приедет — Брэндон Ховард.
— Администрация США не возражала против участия американского исполнителя в конкурсе «Интервидение», но сказала, что пусть это будет частным делом того или иного исполнителя, — пояснил Сергей Лавров.
Так как у организаторов не было ограничений по репертуару, многие исполнители будут петь песни, занимавшие первые строчки в хит-парадах своих стран. Перевод шоу будет идти на пяти языках.