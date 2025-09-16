Глас народов: «Интервидение» откроет Куба, а завершит Индия

— На секундочку, это больше, чем половина земного шара, — уточнил Кириенко. — В этом году 65 лет с момента, когда рождалось «Интервидение». В 1960 году в Сопоте (Польша) прошел первый фестиваль. А в 1963 СССР впервые стал участником, и Тамара Миансарова заняла первое место с песней «Пусть всегда будет солнце». Более 60 лет прошло, а песню до сих пор поют и любят. Верим, что и песни, которые прозвучат на возрожденном «Интервидении», будут жить десятилетия.