В Глазове Удмуртской Республики прошел молодежный фестиваль «Экстрим-фест»

В фестивале приняли участие около 3 тыс. человек: танцоры, художники и экстремалы из Удмуртии, Кировской, Саратовской, Ульяновской и Тюменской областей, Пермского края и Башкирии. На малой экстрим-площадке перед проведением мероприятия по нацпроекту установили новые фигуры — прямые и радиусные разгонки, которые позволяют достигать максимальной скорости. Там также прошли мастер-классы, показательные выступления судей и соревнования по экстремальным видам спорта.