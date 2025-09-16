В Глазове Удмуртской Республики прошел молодежный фестиваль «Экстрим-фест»

Молодежный фестиваль «Экстрим-фест» прошел с 28 по 30 августа в Глазове Удмуртской Республики. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
В фестивале приняли участие около 3 тыс. человек: танцоры, художники и экстремалы из Удмуртии, Кировской, Саратовской, Ульяновской и Тюменской областей, Пермского края и Башкирии. На малой экстрим-площадке перед проведением мероприятия по нацпроекту установили новые фигуры — прямые и радиусные разгонки, которые позволяют достигать максимальной скорости. Там также прошли мастер-классы, показательные выступления судей и соревнования по экстремальным видам спорта.
Еще одним ярким направлением фестиваля стала площадка уличного искусства «Сингурт». В ходе граффити-джема художники украсили бетонный забор аграрно-промышленного техникума Глазова, превратив его в живописное полотно, а также приняли участие в скетч-батле. Работы участников украсят выставочно-экспозиционный зал Центра культурного развития Глазова до конца сентября. Также в ходе фестиваля прошел брейкинг-контест и вечеринка с танцевальным конкурсом All styles, концерт, рэп-батл и битва диджеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.