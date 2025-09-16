Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта

Движение транспорта возобновлено на улице Новой в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ремонтные работы там завершены, сообщили в городском дептрансе.

В ведомстве напомнили, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского установлено одностороннее движение в сторону Белинского.

Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» и «Выезд на дорогу с односторонним движением» уже открыты для автомобилистов. Специалисты департамента призвали водителей соблюдать предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков при движении по данному отрезку улицы.

Напомним, ремонтные работы на улице Новой стартовали в начале июня. Ремонт теплосетей шел все лето. Ранее также сообщалось, что с 2 октября на Славянской улице ограничат парковку.