Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта

Ремонтные работы там завершены, сообщили в городском дептрансе.
В ведомстве напомнили, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского установлено одностороннее движение в сторону Белинского.
Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» и «Выезд на дорогу с односторонним движением» уже открыты для автомобилистов. Специалисты департамента призвали водителей соблюдать предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков при движении по данному отрезку улицы.
Напомним, ремонтные работы на улице Новой стартовали в начале июня. Ремонт теплосетей шел все лето. Ранее также сообщалось, что с 2 октября на Славянской улице ограничат парковку.