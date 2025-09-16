Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта

Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» и «Выезд на дорогу с односторонним движением» уже открыты для автомобилистов. Специалисты департамента призвали водителей соблюдать предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков при движении по данному отрезку улицы.