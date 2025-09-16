У малыша сломана рука: СК организовал проверку из-за обращения мамы травмированного ребенка

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту возможного травмирования малолетнего ребенка в одном из уфимских детских садов. Поводом стало обращение матери, обнаружившей у своего ребенка перелом руки после пребывания в дошкольном учреждении.
Как сообщает пресс-служба СК, проверка ведется по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».
Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение, — заявили в Следкоме.
