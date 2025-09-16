Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У малыша сломана рука: СК организовал проверку из-за обращения мамы травмированного ребенка

СК Уфы начал проверку из-за ребенка, сломавшего руку в детсаду.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту возможного травмирования малолетнего ребенка в одном из уфимских детских садов. Поводом стало обращение матери, обнаружившей у своего ребенка перелом руки после пребывания в дошкольном учреждении.

Как сообщает пресс-служба СК, проверка ведется по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение, — заявили в Следкоме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.