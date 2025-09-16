Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пензенской области отремонтировали подъезд к селу Большой Колояр

Специалисты комплексно обновили покрытие: уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины.

Подъезд к селу Большой Колояр отремонтировали в Наровчатском районе Пензенской области. Работы на участке длиной более 1,5 км выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.

Ремонт начали весной, после улучшения погодных условий. Специалисты комплексно обновили покрытие: уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. Они устранили неровности и ямы.

Отметим, что дорога имеет особое социальное значение для местных жителей. Она обеспечивает доступ к ключевым объектам инфраструктуры: средней школе имени Н. М. Ащеулова, Дому культуры и фельдшерско-акушерскому пункту. Кроме того, село Вадинск, расположенное поблизости, входит в туристический маршрут области благодаря Свято-Тихвинскому Керенскому монастырю и историко-краеведческому музею. Отремонтированный участок соединяется с дорогой Нижний Ломов — Наровчат — граница области, которая входит в опорную сеть региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.