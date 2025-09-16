В Пензенской области отремонтировали подъезд к селу Большой Колояр

Отметим, что дорога имеет особое социальное значение для местных жителей. Она обеспечивает доступ к ключевым объектам инфраструктуры: средней школе имени Н. М. Ащеулова, Дому культуры и фельдшерско-акушерскому пункту. Кроме того, село Вадинск, расположенное поблизости, входит в туристический маршрут области благодаря Свято-Тихвинскому Керенскому монастырю и историко-краеведческому музею. Отремонтированный участок соединяется с дорогой Нижний Ломов — Наровчат — граница области, которая входит в опорную сеть региона.