В Пензенской области отремонтировали подъезд к селу Большой Колояр

Подъезд к селу Большой Колояр отремонтировали в Наровчатском районе Пензенской области. Работы на участке длиной более 1,5 км выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.
Ремонт начали весной, после улучшения погодных условий. Специалисты комплексно обновили покрытие: уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. Они устранили неровности и ямы.
Отметим, что дорога имеет особое социальное значение для местных жителей. Она обеспечивает доступ к ключевым объектам инфраструктуры: средней школе имени Н. М. Ащеулова, Дому культуры и фельдшерско-акушерскому пункту. Кроме того, село Вадинск, расположенное поблизости, входит в туристический маршрут области благодаря Свято-Тихвинскому Керенскому монастырю и историко-краеведческому музею. Отремонтированный участок соединяется с дорогой Нижний Ломов — Наровчат — граница области, которая входит в опорную сеть региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.