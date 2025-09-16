Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев попросил фракцию ЕР держать на отдельном контроле индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда.
«Партия обязана гарантировать выполнение социальных обязательств. Это касается пенсии, материнского капитала, пособий на ребенка, помощи различной, включая ипотечную, ну и многое другое. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат. Даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета. Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.