Суд продлил арест первому проректору Приволжского медуниверситета

Суд продлил арест первому проректору ПИМУ Вожику по делу о мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Суд продлил арест первому проректору Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергею Вожику, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода Вожику продлен срок содержания под стражей по 12 ноября 2025 года включительно», — сообщили агентству в суде.

Вожик был задержан в начале марта. По данным регионального СУСК, в 2021 году сотрудники ПИМУ — первый проректор и начальник контрактной службы вуза — вместе с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).