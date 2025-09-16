Суд продлил арест первому проректору Приволжского медуниверситета

Вожик был задержан в начале марта. По данным регионального СУСК, в 2021 году сотрудники ПИМУ — первый проректор и начальник контрактной службы вуза — вместе с директором коммерческой организации с целью хищения бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу на аукционе. В дальнейшем между ПИМУ и коммерческой организацией заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей, которые были переведены на счет коммерческой организации, а затем распределены между участниками организованной группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).