Медведев призвал обеспечить бесплатное второе образование для ветеранов СВО

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Принятие законопроекта о бесплатном втором среднем специальном образовании для ветеранов СВО необходимо обеспечить в осеннюю сессию, сообщил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«В осеннюю сессию важно обеспечить принятие законопроекта, который дает ветеранам право бесплатно получать второе среднее специальное образование», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
