Медведев предложил расширить список заказчиков целевого обучения в вузах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах.
«Важно, чтобы государственные инвестиции в целевую подготовку кадров максимальной степени отвечали потребностям стратегического развития регионов и нашей страны. В частности, нужно расширить перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
