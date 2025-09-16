На Ставрополье в селе Арзгир открыли пункт проката для новорожденных

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли при комплексном центре социального обслуживания населения в селе Арзгир Ставропольского края. Его создали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Заведение рассчитано на студенческие и молодые семьи, проживающие на территории Арзгирского округа. В нем выдают предметы первой необходимости для новорожденных до одного года во временное безвозмездное пользование.
Родители могут воспользоваться пеленальным столиком, детским манежем или ходунками, кроваткой со специальным матрасом, стулом для кормления. В пункте также есть коляска-трансформер, видеоняня и автокресло.
«Благодаря участию Ставропольского края в нацпроекте “Семья” молодая семья может взять в прокат предметы первой необходимости. Считаю это хорошей возможностью для наших жителей», — отметил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.