Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Медведев: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Медведев на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России.

«Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году», — сказал Медведев.

