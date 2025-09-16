Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть увеличен до 35 тысяч рублей к 2030 году, напомнил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Медведев на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме подчеркнул, что ЕР должна держать на контроле индексацию социальных выплат в России.
«Ну, и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году», — сказал Медведев.
