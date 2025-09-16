Без ведома властей: прокуроры выявили махинацию со спорткомплексом в Башкирии

В Мишкинском районе Башкирии выявили нарушения при передаче в аренду муниципального имущества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в ноябре прошлого года индивидуальный предприниматель и МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс “Триумф” заключили незаконный договор аренды.
Помещение площадью почти 60 квадратных метров, по данным надзорного ведомства, предоставили коммерсанту для организации досуга и игр с детьми без проведения обязательных конкурсных процедур и без согласия собственника — муниципального образования.
Прокуратура внесла представление директору комплекса, его привлекли к административной ответственности статье «Нарушение процедуры и порядка проведения обязательных торгов».
— В результате принятых мер прокурорского реагирования данное соглашение расторгнуто, — заявили в надзорном ведомстве.
