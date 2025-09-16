Медведев призвал дать вдовам бойцов СВО право бесплатно поступать в вузы

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вдовам бойцов СВО следует предоставить право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в пределах определенных квот, сообщил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Следует предоставить вдовам наших бойцов право на бесплатное поступление в высшие учебные заведения и колледжи без вступительных экзаменов в пределах той квоты, которая должна быть определена», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
