Участников нападения на 18-летнего парня установили в Ростове

В Ростове полицейские нашли участников конфликта, в котором пострадал молодой человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выяснили участников нападения на 18-летнего парня. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Установлены все участники инцидента, произошедшего в Ворошиловском районе. Пострадавшему выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование (СМО). Разбирательство продолжается, — прокомментировали в полиции.

Напомним, сообщение об инциденте к правоохранителям поступило 13 сентября. Также о случившемся рассказали в соцсетях, конфликт сняла уличная камера видеонаблюдения. Подробнее об этом рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

