Участников нападения на 18-летнего парня установили в Ростове

Напомним, сообщение об инциденте к правоохранителям поступило 13 сентября. Также о случившемся рассказали в соцсетях, конфликт сняла уличная камера видеонаблюдения. Подробнее об этом рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».