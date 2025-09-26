Опрос: ограничения на продажу алкоголя. Красноярский край

В Красноярском крае время запрета на продажу алкоголя — с 23:00 до 08:00. Кроме того с 1 марта 2026 года в регионе вступят в силу новые ограничения: для магазинов в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории будут установлены часы с продажи алкоголя с 10:00 до 21:00. Также введут полный запрет розничной продажи алкоголя во всех магазинах в Международный день защиты детей и в День знаний.