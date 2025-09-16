iOS 26 для iPhone: обзор обновления и новых возможностей

На протяжении почти двух десятилетий Apple присваивала своим мобильным операционным системам номера версий, соответствующие порядку их выхода. Так, в 2024 году компания представила iOS 18, что означало 18-ю версию системы. Теперь же подход изменился. Свежая операционная система получила название iOS 26, что отражает год, следующий за датой релиза. Такой шаг позволит системе оставаться актуальной большую часть 2026 года до выхода iOS 27.