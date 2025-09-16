В Комсомольске-на-Амуре появилась «умная» спортивная площадка

На площадке установили тренажеры, в том числе с QR-кодами, отсканировав которые, можно посмотреть, как выполнять упражнения. Также там положили мягкое прорезиненное покрытие, которое отвечает всем требованиям безопасности. На площадке смогут заниматься спортом не только взрослые, но и дети, а также маломобильные граждане.