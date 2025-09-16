В Комсомольске-на-Амуре появилась «умная» спортивная площадка

Новую «умную» спортивную площадку открыли в Комсомольске-на-Амуре. Она расположена на территории регионального центра развития спорта и будет доступна для всех желающих, что соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Хабаровского края.
На площадке установили тренажеры, в том числе с QR-кодами, отсканировав которые, можно посмотреть, как выполнять упражнения. Также там положили мягкое прорезиненное покрытие, которое отвечает всем требованиям безопасности. На площадке смогут заниматься спортом не только взрослые, но и дети, а также маломобильные граждане.
На территории можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой в хоккей. На спортивном объекте размечены легкоатлетические дорожки. Доступ для всех желающих будет свободный в часы работы регионального центра развития спорта с 8:00 до 22:00.
Отметим, что это вторая многофункциональная «умная» площадка в городе. Первую, в районе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова, сдали 1,5 года назад. Сегодня там тренируются воспитанники спортивных школ и местные жители. Также осенью в Комсомольске-на-Амуре откроют еще три уличные спортивные площадки: в парке Судостроителей, у школы № 27 и в районе спортивного центра «Орлан».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.