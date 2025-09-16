СК расследует гибель тракториста в Ивьевском районе при ремонте техники

В Ивьевском районе мужчина погиб во время ремонта трактора, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 12 сентября в одной из деревень на Ивьевщине. Вечером 57-летний сельчанин ремонтировал муфту картофелеуборочного комбайна, соединенного карданным валом с трактором.
В какой-то момент одежду мужчины намотало на вал, и он получил смертельные травмы.
Следователи установили, что на карданном вале не было защитного кожуха.
— Все обстоятельства произошедшего будут установлены, — прокомментировали в СК.
