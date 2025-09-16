Ричмонд
СК расследует гибель тракториста в Ивьевском районе при ремонте техники

СК: мужчина погиб при ремонте трактора в Ивьевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ивьевском районе мужчина погиб во время ремонта трактора, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 12 сентября в одной из деревень на Ивьевщине. Вечером 57-летний сельчанин ремонтировал муфту картофелеуборочного комбайна, соединенного карданным валом с трактором.

В какой-то момент одежду мужчины намотало на вал, и он получил смертельные травмы.

Следователи установили, что на карданном вале не было защитного кожуха.

— Все обстоятельства произошедшего будут установлены, — прокомментировали в СК.

