Блогера Сидоропуло ждет суд

В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края Сидоропуло в розыск. По информации ряда СМИ, задержан он был в Краснодаре. Как ранее сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, «рекламируя себя как профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере». Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.