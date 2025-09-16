В Тульской области отремонтировали участок дороги Лапотково — Ефремов

Ремонт отрезка протяженностью 11 км выполнили на основании личного обращения жителя района осенью 2024 года. После рассмотрения обращения дорогу включили в план работ, а уже в апреле 2025 года специалисты приступили к реконструкции. Они обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили съезды и остановочные площадки. Также строители нанесли разметку.