В Тульской области отремонтировали участок дороги Лапотково — Ефремов

Участок автомобильной дороги Лапотково-Ефремов отремонтировали в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Работы проводились по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Ремонт отрезка протяженностью 11 км выполнили на основании личного обращения жителя района осенью 2024 года. После рассмотрения обращения дорогу включили в план работ, а уже в апреле 2025 года специалисты приступили к реконструкции. Они обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины щебнем, восстановили съезды и остановочные площадки. Также строители нанесли разметку.
Отметим, что эта дорога имеет высокую социальную значимость для региона: по ней регулярно курсирует общественный транспорт и школьные автобусы. Также она обеспечивает транспортную связь между районами и Тулой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.