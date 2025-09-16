В Ростовской области у отдельных категорий граждан увеличатся пенсии в октябре

С 1 октября 2025 года в Ростовской области у отдельных категорий граждан вырастут пенсии. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Речь идет о военных пенсионерах и бывших сотрудниках силовых ведомств. У них выплаты увеличатся на 7,6%. Среди гражданских пенсионеров прибавка ждет тех, кому исполняется 80 лет. Для них фиксированная выплата удваивается с первого числа месяца, следующего за днем рождения. Так что, часть пожилых людей получит увеличенную пенсию уже в октябре.
Такая же прибавка положена инвалидам первой группы. Поскольку сегодня размер фиксированной выплаты составляет 8907 рублей 70 копеек, то для этих категорий он вырастет до 17 тысяч 815 рублей.
Также на доплату к пенсии могут рассчитывать пожилые люди, ухаживающие за нетрудоспособными родными. Например, денежная надбавка за одного родственника составляет треть фиксированной выплаты к пенсии.
