В Ростовской области у отдельных категорий граждан увеличатся пенсии в октябре

Речь идет о военных пенсионерах и бывших сотрудниках силовых ведомств. У них выплаты увеличатся на 7,6%. Среди гражданских пенсионеров прибавка ждет тех, кому исполняется 80 лет. Для них фиксированная выплата удваивается с первого числа месяца, следующего за днем рождения. Так что, часть пожилых людей получит увеличенную пенсию уже в октябре.