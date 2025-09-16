Жители Башкирии заплатят 2,5 млрд рублей налогов с доходов по вкладам

54 тысячи жителей Башкирии получили в 2024 году процентный доход по банковским вкладам, превышающий необлагаемую сумму. Общая сумма налога на доходы физических лиц, как сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы республики, составила более 2,5 миллиардов рублей.
Согласно налоговому законодательству, уплатить налог необходимо до 1 декабря этого года. Налогом облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которая рассчитывается по формуле: один миллион рублей × максимальное значение ключевой ставки Банка России. За 2024 год максимальное значение ключевой ставки составило 21%, поэтому необлагаемый доход составляет 210 тысяч рублей.
Например, при процентном доходе в 260 тысяч рублей налог будет уплачиваться с 50 тысяч рублей (260 000 — 210 000), а сумма налога составит 6 500 рублей (50 000 × 13%).
Налоговые органы самостоятельно рассчитывают сумму налога и направляют уведомления налогоплательщикам. Декларирование процентных доходов не требуется. Отмечается, что льготных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды и другие) при налогообложении доходов от вкладов не предусмотрено.
