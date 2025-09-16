Ростовчан приглашают на всероссийский чемпионат по ходьбе

Ростовчане смогут принять участие в новом сезоне Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Об этом сообщают организаторы на сайте человекидущий.рф.
Проект проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Идейным вдохновителем является знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Проект помогает людям стать активнее. Участники начинают больше ходить пешком и внимательнее относиться к здоровью.
Уточняется, что это уже седьмой сезон популярных соревнований. За шесть лет в чемпионате участвовали более 600 тысяч человек из всех регионов. В прошлом сезоне участники установили рекорд — прошли расстояние до Луны и обратно 13 раз.
Участвовать могут все желающие. Многие компании поддерживают своих сотрудников. Активное участие традиционно принимают коллективы Почты России, Роснефти, Лукойла и других компаний.
Для участия нужно собрать команду от 20 до 50 человек. Основной этап пройдет с 20 сентября по 20 октября.
Подробности можно узнать на сайте человекидущий.рф. Там же можно зарегистрировать команду и начать новый спортивный сезон.
