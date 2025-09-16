Ричмонд
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе «Мое зеленое лето»

Пермский краевой центр «Муравейник» проводит краевой конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето».

Участвовать могут экологические объединения (отряды), созданные на базе общественных организаций, образовательных учреждений и учреждений культуры (возраст участников — от 5 до 18 лет); семьи с детьми дошкольного возраста (воспитанники детсадов, дети, не посещающие образовательные организации, и их родители или другие члены семьи) — в этой категории возраст участников не ограничен.

Первый этап конкурса — заочный, практический и продолжается с 1 мая по 1 октября 2025 года: участники проводят практические природоохранные и просветительские работы.

Второй этап будет очным — 9 ноября состоится фестиваль «Мое зеленое лето».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 1 октября заполнить форму заявки.

Больше подробностей о конкурсе — в группе Пермский краевой центр «Муравейник» ВКонтакте.