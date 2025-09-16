Пермяков приглашают принять участие в конкурсе «Мое зеленое лето»

Участвовать могут экологические объединения (отряды), созданные на базе общественных организаций, образовательных учреждений и учреждений культуры (возраст участников — от 5 до 18 лет); семьи с детьми дошкольного возраста (воспитанники детсадов, дети, не посещающие образовательные организации, и их родители или другие члены семьи) — в этой категории возраст участников не ограничен.