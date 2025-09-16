У участников Приволжского форума «Конструктив» будет возможность побороться за гранты

Приволжский форум «Конструктив» будет проходить в Казани 25−29 сентября. Он соберет более 2 тысяч представителей регионов ПФО. Основная тема форума — профилактика негативных явлений в молодежной среде. Регистрация на форум открыта.
Темами дискуссий станут цифровая, психологическая и идеологическая безопасность, профилактика экстремизма, противодействие деструктивным сообществам.
В образовательную программу войдут лекции, тренинги, панельные дискуссии, театральные постановки, перформансы, деловые игры, стримы в городских пространствах Казани. А трек.
Росмолодежь. Гранты предполагает участие в одноименном Всероссийском конкурсе с возможностью получить до 1 млн рублей на реализацию проекта.
Стать участниками форума могут жители регионов ПФО в возрасте от 18 лет, работники сфер молодежной политики, образования и культуры, представители органов власти и общественных организаций.