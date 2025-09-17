На выезде из Калининграда поменяли схему движения, пробок станет меньше

В Калининграде изменят разметку и по-новому настроят светофор на перекрёстке Южного обхода и Аллеи Смелых, чтобы избавиться от пробок. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Одна из полос окружной будет предназначена для левого поворота на Аллею Смелых. Это позволит разгрузить трассу, на которой сразу при выезде из города образуются заторы. Власти согласовали новую схему с ГАИ.
Поменять здесь организацию движения властям предложили местные эксперты. Для оптимальной работы они просчитали потоки транспорта, провели моделирование.