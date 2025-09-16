Работу систем ИИ с сейсмическими волнами ускорили в десятки раз

«Представьте себе, что вы видите подземные структуры сквозь запотевшее окно и шаг за шагом постепенно стираете этот туман, открывая ясную картину того, что скрыто под землей. Так работает и наша система: на входе мы имеем размытую модель и сырую запись сейсмических волн. С помощью нейронной сети система шаг за шагом “уточняет” карту и добавляет в нее детали. На выходе получается детальная карта скоростей, которая соответствует реалистичной геологической структуре из обучающей выборки», — подытожил Станкевич, чьи слова приводит пресс-служба вуза.