В Великом Новгороде открыли Центр здоровья

В центре можно пройти комплексное медицинское обследование: измерить рост, вес, окружность талии и бедер, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. На основе собранных данных и анкетирования врач по медицинской профилактике сделает заключение и побеседует с пациентом о том, на какие факторы риска стоит обратить внимание, чтобы скорректировать образ жизни в пользу здоровья. Предварительно записаться на осмотр можно по телефону колл-центра 122.