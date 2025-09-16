В Великом Новгороде открыли Центр здоровья

Центр здоровья открыли в поликлинике № 3 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В центре можно пройти комплексное медицинское обследование: измерить рост, вес, окружность талии и бедер, артериальное давление, уровень глюкозы в крови. На основе собранных данных и анкетирования врач по медицинской профилактике сделает заключение и побеседует с пациентом о том, на какие факторы риска стоит обратить внимание, чтобы скорректировать образ жизни в пользу здоровья. Предварительно записаться на осмотр можно по телефону колл-центра 122.
«Такое обследование мы рекомендуем проходить всем. По опыту, даже если человек в хорошей физической форме, с нормальным весом и абсолютно здоров, всегда можно подкорректировать питание на более рациональное», — отметила врач-терапевт Надежда Широкова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.