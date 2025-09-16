Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 37 участках улиц

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 17 сентября будут наносить дорожную разметку на 37 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», работы будут проводиться по улицам Одинцова (от ул. Одоевского до ул. Лобанка), Кульман, Клумова, Осипенко, Каховская, Пашкевич, Хоружей, Огинского, Гвишиани, Логойский тракт, Орловская (от ул. Тимирязева до пр. Победителей), Берсона, Мстиславца, Немига, Октябрьская, Севастопольская, Белинского, Казимировская, Олешева, Выготского, Смоленская, Червякова, Скрыганова, Тростенецкая, Авангардная, Велозаводская, Нахимова, Сурганова, Некрашевича, Антоновская.
Также в перечне участков для нанесения разметки — проезд Клубный, бульвар Шевченко, переулки Водопроводный, Инженерный, Промышленный, мост на пересечении пр. Партизанский — ул. Селицкого, круг по пр. Рокоссовского — ул. Ванеева.
В ГАИ рекомендовали учитывать эти сведения при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-