В Ростове задержали за взятку замначальника городского отдела ЗАГСа

По версии следствия, в 2022 году заместитель начальника городского отдела ЗАГСа получила через свою подчиненную 80 тысяч рублей от двух сотрудников ритуальной службы. Они просили внести заведомо ложные сведения в справки о родстве, а также поскорей их выдать.