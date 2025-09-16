Ричмонд
В Ростове задержали за взятку замначальника городского отдела ЗАГСа

В донской столице сотрудница ЗАГСа подозревается в коррупционном преступлении.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали сотрудницу ЗАГСа за получение взятки. Об этом сообщает ростовский следком.

По версии следствия, в 2022 году заместитель начальника городского отдела ЗАГСа получила через свою подчиненную 80 тысяч рублей от двух сотрудников ритуальной службы. Они просили внести заведомо ложные сведения в справки о родстве, а также поскорей их выдать.

В отношении сотрудницы ЗАГСа возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Она находится под домашним арестом, ей предъявлено обвинение.

— По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также расследуются уголовные дела в отношении посредника и взяткодателей, которые были возбуждены ранее, — говорится в сообщении ведомства.

