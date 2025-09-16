В Кабардино-Балкарии в природу выпустили партию краснокнижного фазана

Восстановление северо-кавказского фазана производится в рамках Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года. В этот раз в естественную среду обитания отправили 50 особей редкой птицы. За восемь лет в дикую природу в республике выпустили около 9 тыс. особей. К 2030 году эту цифру планируют довести до 20 тыс., что позволит убрать птицу из категории краснокнижных.