В Кабардино-Балкарии в природу выпустили партию краснокнижного фазана

Очередную партию краснокнижного фазана выпустили в естественную среду обитания в Кабардино-Балкарской Республике. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Северокавказский фазан был внесен в Красную Книгу Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году, когда численность резко снизилась в результате отстрелов. Типичные места обитания фазана — разреженные пойменные леса и заросли кустарников с полянами, лесополосы, примыкающие к берегам пресных водоемов, каналов и рек, окраины тростниковых плавней.
Восстановление северо-кавказского фазана производится в рамках Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года. В этот раз в естественную среду обитания отправили 50 особей редкой птицы. За восемь лет в дикую природу в республике выпустили около 9 тыс. особей. К 2030 году эту цифру планируют довести до 20 тыс., что позволит убрать птицу из категории краснокнижных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.