В Воронеже отменили салют в День города

В День города воронежцев не порадуют салютом. Сначала его обещали и даже провели торги на его проведение (3,5 млн рублей вместо 5 млн должна была получить фирма, обеспечивающая фейерверк), но вечером 16 сентября стало известно, что он все-таки не состоится. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин, решение об отмене фейерверка приняли вместе с губернатором и представителями силового блока.