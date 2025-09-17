Ричмонд
В Воронеже отменили салют в День города

Чиновники рассказали и о других ограничениях в праздник.

Источник: Комсомольская правда

В День города воронежцев не порадуют салютом. Сначала его обещали и даже провели торги на его проведение (3,5 млн рублей вместо 5 млн должна была получить фирма, обеспечивающая фейерверк), но вечером 16 сентября стало известно, что он все-таки не состоится. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин, решение об отмене фейерверка приняли вместе с губернатором и представителями силового блока.

— Средства, запланированные на проведение салюта, вернутся в бюджет в полном объеме, — пообещал градоначальник. — Украшаем город: флаги в стилистике 300-летия губернии появились у музея-диорамы, на Чернавском мосту, площади Ленина, улице Брусилова. Здания на площади Ленина в праздничные выходные украсит световая инсталляция.

Петрин рассказал и о других ограничениях, которые ждут воронежцев 20 сентября.

Собственно, кроме стандартных (не приносить колюще-режущие предметы, алкоголь, пиротехнику, бутылки объемом более 0,5 литра) под запретом оказались электросамокаты и животные — с ними проходить на мероприятия, которые пройдут с 10 до 18 часов на площади Ленина, проспекте Революции и Петровской набережной, нельзя.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, во время празднования будет ограничена торговля алкоголем и напитками в стеклянной и жестяной таре.

Полную программу празднования Дня города в Воронеже мы опубликуем в ближайшее время.