16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более половины аспирантов — женщины. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Алеся Соловей.
От физики и математики до гуманитарных наук: молодые ученые Беларуси развивают все сферы научного знания.
Алеся Соловей отметила, что и женщины, и мужчины активно представлены на первой и второй ступенях научно ориентированного образования в Беларуси. В целом по стране удельный вес женщин, осваивающих первую ступень научно ориентированного образования (аспирантуру), составляет 57,1%, в докторантуре доля женщин — 53,5%. Среди лиц, осваивающих образовательную программу аспирантуры Национальной академии наук Беларуси, доля женщин превалирует над долей мужчин и составляет 61,3%. В академической докторантуре — 43,1% женщин.
«Государственная поддержка науки необходима всем ученым, однако она может отличаться, к примеру, в разные возрастные периоды ученого или же иметь некоторую специфику для женщин и мужчин в науке. Особенно важна поддержка молодым ученым, которые находятся на начальном пути профессионального становления и развития себя как ученого. В нашей стране созданы необходимые условия для всесторонней самореализации личности — творческой, образовательной, научной, профессиональной. В Беларуси выстроена система поддержи одаренной молодежи и талантливых молодых ученых. Это и специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи, и стипендии Президента аспирантам и талантливым молодым ученым, а также гранты Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований для молодых ученых и другие формы поддержки», — сказала ученый.
Однако поддержка молодых ученых не сводится только к материальной составляющей. «Любовь к науке основывается прежде всего на интересе и понимании значимости личного вклада в развитие научных идей, желании использовать научное знание на благо общества. Материальная поддержка позволяет с большей отдачей и усилиями сконцентрироваться на важном — на генерировании научных знаний, открытии новых полезных фактов. Вместе с тем осознание практической значимости научных разработок, их применения в различных сферах жизнедеятельности, моральное удовлетворение от пользы научного труда для людей и государства стимулирует продолжать научный поиск, стремиться к открытиям, даже если в определенные периоды по различным субъективным и объективным обстоятельствам молодой ученый чувствует снижение мотивации к научно-исследовательской деятельности или не уверен в себе как в исследователе. Для молодых ученых очень важна и нематериальная поддержка. Это и благоприятный социально-психологический климат в научном коллективе, перспективы профессионального и должностного роста, необходимые условия труда, поддержка со стороны научного сообщества и старших коллег, заинтересованность в его профессиональном становлении», — обратила внимание научный сотрудник Института социологии.
По ее мнению, важно не только привлекать в науку мотивированную молодежь, но и приумножать и сохранять интерес к науке на протяжении всего исследовательского поиска и профессионального научного становления.
16−18 сентября в НАН Беларуси проходит Международная научная конференция молодых ученых «Молодежь в науке — 2025». В работе конференции принимают участие более 560 молодых ученых, включая 40 иностранных исследователей из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Турции и Кубы. Участники представляют результаты своих исследований в области физики, математики, информатики, химии, наук о Земле, а также аграрных, биологических, медицинских, гуманитарных и физико-технических наук. Работают 25 тематических секций на базе профильных институтов НАН Беларуси и Центральной научной библиотеки. 18 сентября будет дан старт серии мероприятий «Ученый под ключ»: запланированы тематические семинары и практикумы, направленные на формирование навыков научно-исследовательской деятельности. В качестве экспертов выступят ведущие специалисты и представители ключевых организаций научной сферы: НАН Беларуси, Высшей аттестационной комиссии, Государственного комитета по науке и технологиям и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
Основными задачами конференции являются развитие международного научного сотрудничества, обмен опытом, презентация передовых исследований и инновационных проектов молодых ученых. Организатором мероприятия выступает Совет молодых ученых НАН Беларуси. -0-