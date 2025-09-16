В Беларуси более половины аспирантов — женщины

Однако поддержка молодых ученых не сводится только к материальной составляющей. «Любовь к науке основывается прежде всего на интересе и понимании значимости личного вклада в развитие научных идей, желании использовать научное знание на благо общества. Материальная поддержка позволяет с большей отдачей и усилиями сконцентрироваться на важном — на генерировании научных знаний, открытии новых полезных фактов. Вместе с тем осознание практической значимости научных разработок, их применения в различных сферах жизнедеятельности, моральное удовлетворение от пользы научного труда для людей и государства стимулирует продолжать научный поиск, стремиться к открытиям, даже если в определенные периоды по различным субъективным и объективным обстоятельствам молодой ученый чувствует снижение мотивации к научно-исследовательской деятельности или не уверен в себе как в исследователе. Для молодых ученых очень важна и нематериальная поддержка. Это и благоприятный социально-психологический климат в научном коллективе, перспективы профессионального и должностного роста, необходимые условия труда, поддержка со стороны научного сообщества и старших коллег, заинтересованность в его профессиональном становлении», — обратила внимание научный сотрудник Института социологии.