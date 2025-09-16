Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец будет депортирован из Беларуси за грубое нарушение ПДД

Из Беларуси депортируют иностранца, который грубо нарушил ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси иностранца депортируют за грубое нарушение Правил дорожного движения, пишет БелТА.

Правонарушение совершил гражданин Туркменистана в Барановичах. Мужчина грубо нарушил ПДД, а его дело рассматривалось при руководстве и трудовом коллективе одного из предприятий города, которое привлекает иностранцев в качестве водителей такси.

В итоге иностранца решили выслать из Беларуси на один год с возможностью возвращения. Свою вину фигурант признал и сказал, что сожалеет о произошедшем, надеется вернуться, так как ему нравится в Беларуси.

Напомним, в Беларуси иностранцы при несоблюдении законов могут быть выдворены из страны. Только в 2025-м по решениям отдела по гражданству и миграции Барановичского ГОВД выслали из Беларуси 15 иностранцев за несоблюдение законодательства.

Ранее «Комсомолка» писала, что стали действовать изменения в Правилах дорожного движения Беларуси с 1 сентября 2025: ограничение скорости электросамокатов, штрафы, тонировка стекол, запрет на всесезонные шины.

Еще СК расследует гибель тракториста в Ивьевском районе при ремонте техники.