Иностранец будет депортирован из Беларуси за грубое нарушение ПДД

В Беларуси иностранца депортируют за грубое нарушение Правил дорожного движения, пишет БелТА.
Правонарушение совершил гражданин Туркменистана в Барановичах. Мужчина грубо нарушил ПДД, а его дело рассматривалось при руководстве и трудовом коллективе одного из предприятий города, которое привлекает иностранцев в качестве водителей такси.
В итоге иностранца решили выслать из Беларуси на один год с возможностью возвращения. Свою вину фигурант признал и сказал, что сожалеет о произошедшем, надеется вернуться, так как ему нравится в Беларуси.
Напомним, в Беларуси иностранцы при несоблюдении законов могут быть выдворены из страны. Только в 2025-м по решениям отдела по гражданству и миграции Барановичского ГОВД выслали из Беларуси 15 иностранцев за несоблюдение законодательства.
