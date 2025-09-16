В Подмосковье с начала года провели более 3,5 млн медконсультаций онлайн

Более 3,5 млн телемедицинских консультаций провели с начала года в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«С начала года в Подмосковье врачи провели более 3,5 миллиона телемедицинских консультаций. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Консультации в онлайн-формате доступны взрослым, детям и беременным женщинам. Они позволяют, не тратя время на поездку в поликлинику, обсудить с врачом результаты анализов и диспансеризации, скорректировать схему лечения и продлить электронный рецепт на льготный препарат.
Дистанционный прием возможен после первичного очного посещения специалиста. Запись на телемедицинскую консультацию доступна в приложении «РТ ДокторОнлайн», разделе «Здоровье» на сайте государственных услуг, а также через инфомат в медицинской организации и по номеру телефона 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.