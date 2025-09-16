В Новокузнецкую больницу поступило офтальмологическое оборудование

Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова получила новый лазерный офтальмологический комплекс OptoYAGSLT. Оборудование приобрели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения Кузбасса.
Офтальмологический комплекс оборудован лазерными установками с различными характеристиками и диапазоном действия, что позволяет проводить широкий спектр операций и эффективно лечить пациентов с различной степенью осложнений. Комплекс планируют использовать для лечения глаукомы, капсулотомии и патологий глазного дна у пациентов с сахарным диабетом.
Аппарат работает в нескольких режимах и подходит для лечения пациентов с ограниченными возможностями передвижения. Раньше к подобному оборудованию невозможно было подъехать на инвалидной коляске, приходилось пересаживать человека на стул. Новая аппаратура адаптирована для людей с инвалидностью, хирургическое вмешательство проводится без лишних движений и пересадок.
«Восстановление зрения теперь доступно людям с сахарным диабетом. Операция проводится малоинвазивным способом, что позволяет быстро восстановиться. Улучшить зрение можно без госпитализации. В первые дни работы специалисты уже провели 23 успешные операции. Все пациенты сейчас идут на поправку», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.